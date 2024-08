VIDEO – Palacios, il saluto con Albano dall’Independiente Rivadavia!

Tomas Palacios è diventato poco fa ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’Independiente Rivadavia ha salutato il calciatore con un video molto particolare: c’è Albano in sottofondo.

ADDIO – Tomas Palacios è finalmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore aveva fatto le visite mediche ad inizio settimana, ma si era tutto bloccato in seguito ai problemi burocratici nati in Argentina tra Independiente Rivadavia e Talleres per la proprietà del cartellino. Alla fine tutto si è risolto al meglio e l’offerta nerazzurra ha fatto colpo: 6.5 milioni di euro più bonus per arrivare ad un massimo di 11. Palacios non è comunque andato via nell’indifferenza: il classe 2003 ha lasciato un bel ricordo dove ha giocato.

Gracias Tomás Palacios💙 Tomi fue un placer tenerte en el Club y verte defender nuestros colores con tanto corazón y dedicación .

Te deseamos lo mejor en tu carrera, sabiendo que siempre serás parte de la historia de la Lepra.

Gracias por todo. ¡Éxitos en el @Inter_es !… pic.twitter.com/oWVVXh6iSK — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 30, 2024

Palacios, le prime parole dopo l’addio all’Argentina

L’Independiente Rivadavia ha salutato il difensore con un video e una canzone in sottofondo di grande cultura italiana, vale a dire ‘Felicità‘ di Albano. Palacios ha detto nel contenuto: «Faccio questo video per ringraziare l’Independiente Rivadavia per avermi dato la grande occasione di giocare nell’Inter. Grazie, sto vivendo un sogno e mando un saluto a tutti». Questa sera ci sarà Inter-Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, il giovane argentino però non sarà a disposizione. Dopo la sosta verrà probabilmente convocato per la prima volta da Simone Inzaghi.