VIDEO – Onana si presenta: «Sono il portiere dell’Inter. Tifosi, vi aspetto!»

VIDEO – L’Inter ha ufficializzato, come accordi per rispettare l’Ajax, il nuovo portiere: Onana. Il camerunese arriva a parametro zero dai lancieri e si è già presentato ai tifosi dell’Inter con un breve video postato sui social network nerazzurri.

«Ciao tifosi, sono André, nuovo portiere dell’Inter. Vi aspetto la prossima stagione, ciao!». Molto felice dunque come testimoniato dal sorriso sul suo viso. Inoltre, un italiano già imparato e che sicuramente lo aiuterà ad ambientarsi nello spogliatoio di Simone Inzaghi.