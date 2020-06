VIDEO – Mertens-Napoli, la storia continua: ufficiale il rinnovo di contratto

Mertens ha rinnovato ufficialmente con il Napoli. Ad annunciarlo, oltre al club attraverso il proprio sito ufficiale, è lo stesso giocatore con un video pubblicato su Twitter. Il belga è stato molto vicino all’Inter, poi ha prevalso il cuore. Di seguito i dettagli

UFFICIALE – Dries Mertens e il Napoli, una storia destinata a durare nel tempo. Dopo i tanti rumors di mercato e gli stretti contatti con l’Inter, il belga ha deciso di dare ascolto al cuore e rimanere nella città che lo ha trasformato in goleador. Con la rete segnata all’Inter in Coppa Italia, Mertens è infatti diventato il miglio marcatore azzurro di tutti tempi, superando Marek Hamsik. Il contratto è stato esteso per due anni con opzione per il terzo.