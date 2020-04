VIDEO – Materazzi lancia My Inter Shirts: la...

VIDEO – Materazzi lancia My Inter Shirts: la sua collezione nerazzurra

L’Inter ha lanciato una nuova iniziativa per i propri tifosi. Si tratta di My Inter Shirts. Giocatori e tifosi potranno quindi spiegare e far vedere le proprie maglie nerazzurre

STORIA – Il primo protagonista di My Inter Shirts è Marco Materazzi (QUI le sue dichiarazioni). Con un video sui propri account social il club nerazzurro ha mostrato anche le maglie dell’ex difensore nerazzurro invitando i tifosi a fare lo stesso. Ecco le immagini: