VIDEO – Lautaro Martinez col Paraguay sbaglia un’occasione clamorosa

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez nella notte ha giocato nella partita tra Argentina e Paraguay. Il centravanti è stato protagonista di un errore clamoroso.

GOL SBAGLIATO – Nella notte l’Argentina non è andata oltre il pari contro il Paraguay (QUI il resoconto del match). Lautaro Martinez è partito titolare in attacco, ma la sua prestazione è stata opaca. Con un picco negativo: occasione clamorosa sbagliata a porta vuota. Ecco il video del suo errore:

how do you miss that 😭😭 pic.twitter.com/KRDigckdoH

— #LennonOut (@KieranCFC88) November 13, 2020