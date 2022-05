VIDEO – Inter, presentata nuova partnership: «Parte del cambiamento»

Nuova partnership per l’Inter, annunciata proprio pochi minuti fa attraverso un video pubblicato sui canali social della società nerazzurra.

CAMBIAMENTO – Una nuova partnership per l’Inter, che attraverso un video presenta la sua collaborazione con la start-up berlinese Gorillas, attivissima nel settore dell’urban delivery

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 13, 2022