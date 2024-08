VIDEO IN − Palacios, incontro in sede: all’uscita le parole di Simonian

Oggi in sede è avvenuto un incontro tra la dirigenza dell’Inter, quella dell’Independiente Rivadavia e l’intermediario Marcelo Simonian per parlare di Palacios. In video le dichiarazioni di quest’ultimo, raccolte da Inter-News.it

VIDEO – Giornata importante oggi in Viale Liberazione, sede nerazzurra. I dirigenti dell’Independiente Rivadavia, insieme all’intermediario Marcelo Simonian, hanno incontrato i rappresentanti nerazzurri per parlare di Tomas Palacios. Il difensore argentino può dirsi ormai ad un passo dal club campione d’Italia, tant’è che prossima settimana potrebbe arrivare già in Italia per tutto l’iter delle visite mediche e della firma sul contratto. A parlare all’uscita della sede della Beneamata, l’agente Simonian. Di seguito il video ripreso dalla redazione di Inter-News.it, presente sul posto.