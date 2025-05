VIDEO – Dumfries, altro premio dalla Uefa per Barcellona-Inter!

Denzel Dumfries non smette di ricevere premi per la doppietta segnata in Barcellona-Inter. La Uefa lo incorona nuovamente dal proprio profilo X.

PRESTAZIONE – Denzel Dumfries ha bruciato la fascia destra dello Stadio Olimpico di Montjuic. Dal primo minuto, anzi dal trentesimo secondo della partita, l’esterno è risultato decisivo per il pareggio finale con il risultato di 3-3 dell’Inter contro il Barcellona. La sua gara è iniziata con l’assist di destro perfetto per il tacco di Marcus Thuram in area di rigore. Nel primo tempo non ha però risparmiato anche un gol al Barcellona. Sponda di Francesco Acerbi e rovesciata incredibile sotto la traversa!

Dumfries, la Uefa lo incorona dopo Barcellona-Inter!

PREMIO – Tanti hanno riconosciuto a Dumfries la grandissima prestazione di Barcellona. Prima la Uefa lo ha premiato con il MOTM nonostante le giocate assolute di Lamine Yamal, poi è arrivato il MOTM votato dai tifosi nerazzurri ieri sera. Oggi la Uefa lo ha incoronato nuovamente con il premio di Player of the Week dell’andata delle semifinali di Champions League.

1st: Denzel Dumfries

2nd: Vitinha Dumfries' performance in Barcelona earns Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WLgDOeFl7D — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2025

Tra le quattro squadre in gioco nella competizione Dumfries è stato il migliore in assoluto. Il recupero dell’olandese è stato fondamentale per Simone Inzaghi, che si godrà il suo giocatore anche al ritorno a San Siro per provare un’altra impresa.