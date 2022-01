VIDEO – Calhanoglu è il Lenovo Player of The Month: super a dicembre!

PREMIO – Hakan Calhanoglu si è aggiudicato il premio di Lenovo Player of The Month per il mese di dicembre. Il turco ha infatti guidato l’Inter con quattro assist e due gol in cinque presenze. Il centrocampista è stato scelto direttamente dai tifosi nel sondaggio proposto attraverso i social nerazzurri.

PERIODO D’ORO – Non è il primo riconoscimento per Calhanoglu, specifica l’Inter: “Prestazioni davvero notevoli quelle del numero 20: cinque presenze in A a dicembre, 2 gol e 4 assist! Numeri che gli sono valsi il premio di miglior giocatore del mese anche per AssoCalciatori, dopo aver ricevuto l’MVP del mese di novembre da Lega Serie A”.