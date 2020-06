VIDEO – Brozovic al volo riapre il derby: suo il “gol del mese” Inter febbraio

Sabato l’Inter di Conte tornerà in campo nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Napoli. Tra gli ultimi match giocati prima dello stop c’è il derby di ritorno vinto in rimonta grazie anche a Brozovic

VINCITORE – È il sinistro al volo di Brozovic, che ha innescato la spettacolare rimonta nel #DerbyMilano di ritorno ad aggiudicarsi il premio GOTM, Goal of the Month, di febbraio. Il centrocampista croato è il secondo giocatore premiato nel 2020 dopo il primo riconoscimento ritirato da Barella per la rete decisiva per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

PALMARES – Prima di loro hanno ricevuto il premio per il GOTM Candreva per il gol contro il Lecce, Lukaku per il sinistro da fuori area contro il Brescia, Barella per la sua prima marcatura in campionato con la maglia nerazzurra nel match contro l’Hellas Verona e ancora il belga per il sigillo nel poker contro il Genoa.

Ecco il gol del centrocampista nerazzurro:

Fonte: inter.it