VIDEO – Barcellona-Inter, rovesciate e non solo! L’MVP è Dumfries

Denzel Dumfries vince il premio di MVP della partita tra Barcellona e Inter. I tifosi hanno votato e deciso per l’olandese nella partita di Champions League.

SEMIFINALE – La gara d’andata della semifinale di UEFA Champions League tra Barcellona e Inter è finita con il risultato di 3-3. Allo Stadio Olimpico di Montjuic, che sostituisce per ora il Camp Nou, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto la forza di segnare tre reti e andare in vantaggio per due volte. Nel primo tempo ha colpito due volte fino al 21′, nella ripresa ne ha fatto un altro su calcio d’angolo per il momentaneo 3-2.

Dumfries, prestazione top in Barcellona-Inter!

MVP – Il volto della serata è stato proprio l’uomo rientrato dal primo minuto ieri, ossia Denzel Dumfries. L’esterno si è ancora una volta confermato come il giocatore più in forma del 2025 dell’Inter. Prima ha fatto l’assist per il gol di Marcus Thuram con il destro al minuto 1, poi il gol di rovesciata clamoroso al 21′. La rete del primo tempo è stata molto simile a quella dell’Arabia Saudita in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Nella ripresa Dumfries ha avuto anche modo di fare la doppietta. Ancora su angolo ha sovrastato tutti di testa e dominato la difesa avversaria. Notte da sogno per l’MVP dei tifosi e anche della UEFA.

Il video pubblicato dall’Inter su X.