VIDEO AMARCORD – Inter, a Barcellona impresa in 10: sconfitta dolce e finale!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 aprile 2010. A Barcellona i nerazzurri cadono 1-0 ma non importa a nessuno: in finale di Champions League va la squadra di Mourinho!

MEZZI SCORRETTI – Barcellona è il centro del mondo la sera del 28 aprile 2010, semifinale di ritorno di Champions League. I catalani continuano a infiammare l’ambiente al coro di Remuntada, iniziato subito dopo il memorabile 3-1 subito in casa dell’Inter (qui il video). Agli uomini di Pep Guardiola servono almeno due gol per passare e andare alla finale di Madrid. E infatti i blaugrana iniziano ad attaccare senza soluzione di continuità fin dal primo minuto. Per prevalere sull’Inter serve però qualcosa in più. Ci pensa Sergio Busquets, che al 28′ viene colpito incidentalmente da Thiago Motta a centrocampo, e cade terra fingendo un colpo violentissimo. L’arbitro Franck De Bleeckere ci casca, e sventola il rosso davanti all’8 nerazzurro. José Mourinho ride in panchina, e serra ancor di più i ranghi. Julio Cesar si supera sfornando la miglior parata della sua carriera su un tiro a effetto di Lionel Messi. E tutto ciò avviene solo nel primo tempo.

FI-NA-LE – Col passare del tempo, nella ripresa il Barcellona inizia a perdere le speranze, che risalgono però all’83’ quando Gerard Piqué firma il gol dell’1-0. Iniziano così dieci minuti di forcing estremo, che mettono a rischio le coronarie dei tifosi nerazzurri. In pieno recupero Bojan Krkic trova il 2-0 che vale la finale, ma fortunatamente il gol viene annullato per un fallo di mano precedente di Yaya Touré. Al fischio finale, esplode la festa nerazzurra, nonostante i padroni di casa provino a spegnere i bollori dell’Inter accendendo anche gli idranti in campo. Rivediamo la sconfitta più dolce della storia nerazzurra, nel video YouTube di “Mrpf”: