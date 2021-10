Vidal e il video ‘poco lucido’: episodio non nuovo, Inter al corrente

Vidal torna a far parlare di sé per un video, circolato in giornata, dove appariva in condizioni non certo lucide di notte. Sport Mediaset fa sapere come non si tratta di un qualcosa di recente e di come l’Inter abbia valutato la questione.

CASO MINIMO – Nessun problema particolare per Arturo Vidal, né tantomeno “notte brava” negli ultimi giorni. Nel martedì appena concluso ha fatto discutere un video, circolato soprattutto sui social, dove il centrocampista dell’Inter appariva in condizioni poco lucide di notte per strada, mentre lasciava una serata. Non è dato sapere perché il video di Vidal sia diventato di pubblico dominio in queste ore, ma non è un episodio avvenuto di recente. Sport Mediaset segnala come la data delle riprese è a pochi giorni da Inter-Genoa, ossia un mese e mezzo fa. Partita in cui, peraltro, Vidal ha anche segnato. L’Inter risulta aver già affrontato la questione con il giocatore, che ora è in ritiro col Cile per le qualificazioni ai Mondiali.

Fonte: Sport Mediaset