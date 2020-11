Vidal tradisce l’Inter e Conte: arriva la decisione della società dopo il rosso

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Vidal ha vissuto serate migliori, non ci sono dubbi. Inter-Real Madrid è iniziata male e finita peggio. Tanto per la squadra di Conte quanto per il centrocampista cileno, che costringe la società a intervenire

DECISIONE PRESA – Lo 0-2 di San Siro continua ad avere strascichi. Oltre al danno della prestazione sottotono (vedi focus), culminata con l’espulsione al 33′, per Arturo Vidal c’è anche la beffa. Il centrocampista cileno, infatti, dovrà anche “rispondere” alla società. Come facilmente intuibile, verrà multato dall’Inter per il comportamento sopra le righe avuto in occasione del rosso rimediato. Un doppio cartellino giallo che ha complicato i piani nerazzurri in Inter-Real Madrid e con essi l’avventura in Champions League. Un danno d’immagine ma soprattutto economico per la situazione nerazzurra, perché l’accesso agli ottavi è il primo obiettivo stagionale da non fallire. La serata no di Vidal, di cui anche il mentore Antonio Conte si è sorpreso negativamente, potrebbe avere conseguenze peggiori. Purtroppo. Intanto squalifica e multa salata, come da regolamento interno.