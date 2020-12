Vidal si congratula con Messi: “644 gol con il Barcellona, extraterrestre!”

Condividi questo articolo

Arturo Vidal arrivo Inter

Vidal si complimenta con l’ex compagno al Barcellona, Lionel Messi, per il suo nuovo record raggiunto proprio con la maglia blaugrana: 644 gol realizzati con una sola maglia.

COMPLIMENTI EXTRATERRESTRE – Vidal attraverso i social ha elogiato Lionel Messi, ex compagno al Barcellona, per aver raggiunto un nuovo record personale con la maglia del Barcellona, cioè quello dei 644 gol realizzati con la maglia blaugrana: “Congratulazioni Messi per questo nuovo record, sei il numero uno! EXTRATERRESTRE!”. Di seguito il post pubblicato nei social.