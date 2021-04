Vidal sempre più pronto al rientro: oggi lavoro in gruppo – Sky

Arturo Vidal si avvicina sempre di più al momento del suo ritorno in campo. Secondo quanto riportato dall’inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile Andrea Paventi, il cileno oggi ha lavorato in gruppo per la prima volta dopo lo stop.

RIENTRO VICINO – Non solo brutte notizie da Appiano Gentile (vedi articolo). Antonio Conte, infatti, è sempre più vicino a recuperare Arturo Vidal. Secondo le notizie che arrivano da “Sky Sport”, il cileno oggi si è allenato per la prima volta in gruppo da quando si era fermato. Il momento di tornare in campo si avvicina sempre di più ed è una notizia importantissima, in vista dello sprint finale per lo Scudetto.