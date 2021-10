Vidal: «Pronto per Inter-Juventus. Scorsa stagione difficile per me»

Arturo Vidal è stato uno dei protagonisti di Inter-Sheriff. Il centrocampista cileno, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato del match di Champions League e del prossimo impegno dei nerazzurri che, in Serie A, affronteranno la Juventus

IMPORTANTE – Arturo Vidal parla a proposito del successo dell’Inter sullo Sheriff: «Una partita importante che avevamo bisogno di vincere. Ho fatto il gol, sono molto contento per me e per la squadra. Era difficile pensare che questa squadra non potesse vincere, anche l’anno scorso era così. L’importante è aver vinto, dobbiamo continuare così con la testa giusta. L’anno scorso è stato difficile per me, sono arrivato tardi e non ho fatto la preparazione. Quest’anno è diverso: sono contento e sono al 100%».

PRONTO – Vidal, infine, parla di Inter-Juventus, prossimo impegno per i nerazzurri: «Spero di essere pronto per domenica e per tutto l’anno. Parole di Bonucci? Niente da dire (ride, ndr). Vediamo, hanno la possibilità di avere la rivincita: vedremo chi è il più forte».