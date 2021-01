Vidal primo gol con l’Inter, prestazioni in crescita ma Conte vuole di piÃ¹

Vidal primo gol con l’Inter, prestazioni in crescita ma Conte vuole di più

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Vidal, trovato il primo gol con l’Inter – su rigore contro la Fiorentina in Coppa Italia -, è ancora alla ricerca di una condizione e una continuità migliore. Proprio quello che gli chiede Antonio Conte sin da quando è arrivato.

NON BASTA – Vidal, voluto fortemente da Antonio Conte, dopo un inizio incerto con l’Inter, in Coppa Italia ha finalmente trovato il primo gol in maglia nerazzurra. Prestazioni sempre più in crescendo. Anche contro la Roma per esempio, ha sfiorato per ben due volte il gol. Il tecnico italiano però chiede di più, soprattutto sotto il punto di vista della concentrazione e del suo contributo in fase offensiva. Entrambi aspetti che, ad oggi, sono mancati. In molte occasioni hanno addirittura inciso, in negativo, sulla prestazione di tutta la squadra. Conte chiede un lavoro particolare a tutti i suoi giocatori, soprattutto a chi, come Vidal, interpreta il ruolo di mezzala, impegnato a contribuire (come gli esterni) a dare una mano in entrambe le fasi di gioco. Schierato titolare contro la Fiorentina, il giocatore come già detto ha trovato il primo gol con l’Inter, ma la prestazione ancora una volta non è stata particolarmente esaltante. Tanti gli errori di misura dettati dalla frenesia, che un giocatore del suo calibro e soprattutto della sua esperienza non dovrebbe avere.

ANCORA IN CAMPO – Vidal domenica sera sfiderà per la prima volta con la maglia dell’Inter, la Juventus, sua ex squadra. Favorito per una maglia da titolare, contro i bianconeri ci si aspetta una prestazione di livello e un salto di qualità netto per quanto riguarda almeno la concentrazione. Niente più errori di misura men che meno eccessi di foga, altro neo che ha caratterizzato in negativo la stagione – sin qui – dell’ex Bayern Monaco e Barcellona.