Vidal nemmeno in panchina in Inter-Cagliari: i motivi dello stop del cileno

Arturo Vidal oggi non ha preso parte al match vinto dall’Inter contro il Cagliari. Il cileno, inizialmente previsto in panchina, si è invece accomodato in tribuna (qui l’articolo). Antonio Conte, a “Sky Sport”, spiega i motivi

STOP – Arturo Vidal, quest’oggi, è stato assente in Inter-Cagliari. Il cileno, inizialmente atteso in panchina, si è invece accomodato in tribuna. La spiegazione? La fornisce Conte ai microfoni di “Sky Sport”: «Vidal? Nell’allenamento di rifinitura ha accusato fastidio al ginocchio, abbiamo preferito non rischiarlo». Problemi fisici quindi per il numero 23 nerazzurro, già reduce da un’operazione al menisco. A questo punto appare in dubbio la sua presenza per il match contro il Napoli, in programma domenica 18 aprile alle 20:45.