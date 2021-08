Vidal: «Mai problemi con l’Inter, in Cile per fare del mio meglio! Sanchez…»

Vidal è già in Cile, dove si preparerà al meglio per le prossime partite della sua Nazionale. Il centrocampista dell’Inter è più carico che mai, ma non smette di pensare al grande assente. L’amico e compagno di squadra Sanchez, infortunato. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte in Cile dal quotidiano AS dopo l’arrivo in aeroporto

CILENI NERAZZURRI – Arrivato a Santiago per unirsi subito alla Nazionale Cilena per i prossimi impegni, Arturo Vidal ribadisce i rapporti positivi con il club nerazzurro: «Non abbiamo mai avuto problemi con l’Inter. Per questo motivo sono qui. Non vedo l’ora e spero di fare del mio meglio per ottenere il maggior numero di punti. Ogni Paese ha le sue regole, io non mi interesso di ciò che fanno gli altri. L’importante è che tutti i giocatori facciano di tutto per raggiungere il Cile. Io sono già qui e spero che la Nazionale si prepari bene. Non ho parlato con il resto dei compagni, solo con Alexis Sanchez. È un po’ triste, ma si è ripreso. E questa è la cosa più importante». Vidal conferma, dunque, l’OK dell’Inter per unirsi al Cile nonostante il noto problema legato al rientro dei nazionali, come fatto notare in mattinata anche dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina (vedi dichiarazioni).