Vidal, lui al posto di Calhanoglu col Bologna. E occhio a Lautaro… – CdS

L’Inter prepara già la sfida del 6 gennaio contro il Bologna ma non può fare a meno di guardare già oltre. I tanti impegni ravvicinati non sono semplici: il 9 gennaio la Lazio, poi la Supercoppa Italiana il 12 e poi l’Atalanta. Occhio agli squalificati e ai diffidati.

TITOLARE – Non ci sarà, contro il Bologna per il primo match del 2022, Hakan Calhanoglu. Il turco è stato ammonito nell’ultimo match contro il Torino per un tocco di mano su tentativo di respingere un tiro dalla distanza e dunque sarà squalificato contro i rossoblù. Ci sarà, come spiega il Corriere dello Sport, con molta probabilità Arturo Vidal al fianco di Brozovic e Barella (vedi articolo). Ma l’Inter non deve solo fare gli scongiuri per infortuni, positività o eventuali espulsioni. Visti i tanti impegni ravvicinati c’è anche la diffida di Lautaro Martinez che preoccupa con l’argentino che, se dovesse rimediare il giallo contro la Lazio, non salterebbe la sfida di campionato contro l’Atalanta del 16 gennaio, bensì la Supercoppa italiana. Le squalifiche infatti valgono, per questa competizione, come se fosse Serie A. Dunque Inzaghi deve tenere a freno i suoi uomini perché il rischio di giocare partite clou senza gli uomini migliore c’è eccome.

Fonte: Corriere dello Sport – Pasquale Guarro