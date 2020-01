Vidal gioca 90′ ma il Barcellona è ribaltato! Atletico Madrid in finale

Vidal è rimasto in campo 90′ in Barcellona-Atletico Madrid, semifinale di Supercoppa di Spagna. Gli uomini di Valverde sono stati eliminati in rimonta

ELIMINATI – Arturo Vidal non evita la sconfitta al Barcellona, in finale di Supercoppa va l’Atletico Madrid. Succede tutto nella ripresa, con il vantaggio fulmineo di Koke dopo trenta secondi. Lo spagnolo era appena subentrato dopo l’intervallo. Dopo cinque minuti pareggia Lionel Messi, che trova anche il 2-1 con un gran gol che viene però annullato per un tocco di mano dell’argentino. Ci pensa Antoine Griezmann, il grande ex, a trovare il gol del sorpasso. Quando la gara sembra finita, riecco la carica degli uomini di Diego Simeone. Alvaro Morata trasforma il rigore del 2-2 spiazzando Neto. Poco dopo i Colchoneros chiedono un altro rigore per fallo di mano di Gerard Piqué su cross di Morata, ma il VAR non lo segnala. Arriva però subito il definitivo 2-3 di Angel Correa, che batte Neto regalando a Simeone la finale con il Real Madrid. Valverde e Vidal, i due “osservati speciali” dell’Inter, eliminati. Da segnalare un assist acrobatico del cileno a Piqué, gol annullato per fuorigioco, e un cartellino giallo. Partita comunque positiva per il numero 22 dei blaugrana tanto voluto da Antonio Conte in nerazzurro.