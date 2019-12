Vidal e un’esultanza da interpretare: segnale di mercato o altro? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” approfondisce un gesto di Vidal nell’ultima partita col Barcellona. L’esultanza che significato aveva?



QUALE SIGNIFICATO? – Quel gesto di Vidal al Camp Nou, dopo il gol all’Alaves di due giorni fa, resta un giallo. A Barcellona tutti sono convinti che il significato sia quello emerso in un primo momento, ovvero l’«io sono qui» in riferimento alle voci di mercato. Ma dall’entourage del giocatore emerge anche un’altra spiegazione: il centrocampista, dopo aver indicato la tribuna, avrebbe dedicato quel gesto alla fidanzata Nia, ovvero la colombiana Sonia Isaza. Di certo c’è che la cosa non ha intaccato la fiducia dell’Inter sull’affare.