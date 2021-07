Vidal e Sanchez vogliono dimostrare il proprio valore all’Inter – TS

Vidal e Sanchez lunedì rientreranno all’Inter e conosceranno il nuovo tecnico, Simone Inzaghi. I due cileni, secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, vogliono restare a Milano per dimostrare il proprio valore.

ALTRO CHE ESUBERI – Inter, Vidal e Sanchez vogliono restare a Milano per dimostrare il proprio valore. Lunedì torneranno ad Appiano Gentile e inizieranno la preparazione in vista della nuova stagione. Nell’ultimo periodo i loro nomi sono stati accostati al mercato in uscita (soprattutto a causa degli stipendi troppo elevati), ma secondo il quotidiano di Torino il loro obiettivo è quello di restare all’Inter per dimostrare il proprio valore e giocarsi le carte per rendersi utili alla causa.

Fonte: TuttoSport