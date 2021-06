Vidal nell’ultimo periodo è tornato a far parlare di sé più per motivi extra-campo che per le sue prestazioni calcistiche. In Spagna – precisamente sul quotidiano Mundo Deportivo – si parla dell’ultimo problema disciplinare causato nel ritiro del Cile

BOLLA VIOLATA – Altri problemi per il Cile, che in Copa America 2021 non sta trascorrendo giornate tranquille in campo e fuori. Alcuni nazionali, tra cui l’interista Arturo Vidal e l’ex nerazzurro Gary Medel, avrebbero violato le regole della bolla anti-Covid-19 dal… parrucchiere! Pertanto, la CONMEBOL ha denunciato la delegazione cilena, che ora rischia multe da 25.000 euro. La situazione ha mandato su tutte le furie il CT Martin Lasarte, che minaccia di dimettersi dopo l’ennesimo caso mediatico causato dalla poca disciplina dei suoi calciatori. Tra i convocati della Nazionale Cilena, oltre a Vidal, per l’Inter – seppur infortunato – c’è anche Alexis Sanchez (vedi articolo).