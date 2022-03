Vidal carico, Pinilla lo conferma: «Fondamentale, vuole vincere col Brasile»

Arturo Vidal è in nazionale con il suo Cile in vista delle due gare valide per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. La nazionale Roja giocherà contro Brasile e Uruguay. L’ex giocatore Mauricio Pinilla, oggi commentatore sportivo, ha parlato della garra del centrocampista dell’Inter

FONDAMENTALE − Pinilla elogia il centrocampista dell’Inter: «Arturo Vidal è fondamentale per noi, non solo per una questione calcistica, ma anche per il suo atteggiamento e il suo impegno. Lui contagia i suoi compagni di squadra. Per noi è stato storicamente fondamentale sotto tutti gli aspetti. Ho parlato con lui e mi ha detto che verrà in Brasile per vincere questa partita. Conosciamo la mentalità e cosa rappresenta, lui coinvolge tutti».

Fonte: Red gol