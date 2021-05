Seconda parte della corposa intervista rilasciata da Arturo Vidal all’emittente TNT Data Sports (QUI per recuperare le altre dichiarazioni). Qui si parla del suo rapporto con i compagni di squadra e con Antonio Conte

RAPPORTO – Arturo Vidal ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, dopo l’operazione al ginocchio di due mesi fa: «Contro l’Atalanta stavo soffrendo tantissimo e ho preferito fermarmi. Spero di giocare l’ultima partita contro l’Udinese. Ora mi sento molto meglio e sono fiducioso. Sto lavorando e sto facendo tutto quello che serve per tornare a disposizione. Con la Juventus non era il caso di forzare. Rapporto con Antonio Conte? Per me è una gioia, sono venuto all’Inter solo per Conte, perché lui mi conosce come giocatore e come persona. Durante l’annata ovviamente lui ti dice le cose in faccia. Lui sa quello che abbiamo vinto e come sono fatto».

GRUPPO – Per i compagni di squadra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, Vidal non risparmia complimenti: «Io e Sanchez siamo molto uniti all’Inter. Tutti conoscono il suo valore, è uno dei giocatori migliori del mondo. Ovviamente c’è tanta competizione tra i nostri attaccanti. Sono rimasto sorpreso dal suo rendimento negativo a Manchester. In Italia i ritmi di allenamento sono duri ed è importante che lui sia al top fisicamente. Lautaro Martinez tra i grandi attaccanti del mondo? Sì, lui sa che deve migliorare e lavorare tanto. Ma ha un’età tale da poter fare la differenza in futuro. Ha tutte le caratteristiche per essere il migliore del mondo. Haaland? È un anno che gioca a questi livelli, non si può paragonare con Lautaro Martinez e Mbappé, ma anche Suarez e Lewandowski. Hakimi? Una macchina».

