Vidal all’Humanitas per la seconda parte delle visite, poi la firma: i dettagli

Vidal dopo essere arrivato ieri sera, in mattinata ha svolto la prima parte delle visite mediche al CONI (vedi articolo). Da poco è arrivato all’Humanitas dove concluderà la seconda parte delle visite mediche prima di mettere la firma sul suo nuovo contratto.

SECONDA PARTE – Vidal è pronto a firmare il suo nuovo contratto con l’Inter dopo aver terminato la seconda parte delle visite mediche. Atteso in sede, ma quale saranno i dettagli del contratto? Possiamo ipotizzare un contratto biennale con opzione per il terzo. Contratto di circa 7 milioni a stagione più eventuali bonus ma per questo attendiamo ulteriori dettagli da parte dell’Inter subito dopo l’ufficialità.

NUMERO MAGLIA – Vidal, quale numero di maglia indosserà? Scelta quasi scontata per il centrocampista cileno che probabilmente continuerà sulla scia del numero 22, numero disponibile all’Inter e che già indossava al Barcellona.