Vidal al Flamengo? Un ex compagno sicuro: Â«Ha molta voglia di giocarci!Â»

Vidal al Flamengo? Un ex compagno sicuro: «Ha molta voglia di giocarci!»

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Vidal un giorno spera di giocare per il Flamengo. A sostenerlo è Rafinha, ex difensore del Genoa e compagno del cileno al Bayern Monaco. Il brasiliano – intervenuto ai microfoni dell’emittente Barbaridade – ha svelato un aneddoto

APPASSIONATO – Arturo Vidal vestirà un giorno la maglia del Flamengo? Ne è convinto Rafinha, suo ex compagno al Bayern Monaco ed ex difensore del Genoa, che ha raccontato un aneddoto legato alla Libertadores del 2019: «Vidal ama il Flamengo, questo è certo. Ha molta voglia di giocarci e mi dice che in Brasile si identifica col Flamengo. Gli piace il club, quando ha visto la vittoria in Libertadores mi ha detto: “Rafinha, devo giocare lì!”. Sono sicuro che in un futuro vestirà questa maglia».