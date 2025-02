Vicinanza a Kean dopo gli attacchi razzisti: la nota dopo Inter-Fiorentina

Kean ha subito degli attacchi a sfondo razzista dopo Inter-Fiorentina da alcuni imbecilli su internet. Il club viola ha pubblicato una nota di vicinanza.

NOTA DI VICINANZA – La stupidità di certi individui purtroppo fatica ad estinguersi. Dopo la partita tra Fiorentina e Inter, l’attaccante viola e della Nazionale italiana Moise Kean, ha ricevuto attacchi a sfondo razzista tramite i social media. Il club toscano, tramite una nota, ha voluto esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza nei confronti del ragazzo. Questo il messaggio: «La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti». Purtroppo, quella del razzismo rimane una brutta piaga che ancora nel calcio e nella vita in generale persiste. Qui non si parla di una questione di tifo o di maglia, per combattere questa bestia bisogna essere tutti uniti. La redazione di Inter-News.it esprime tutta la sua vicinanza nei confronti del vicecapocannoniere del campionato nostrano Kean. A certi beceri, inetti e frustrati bisogna rispondere con punizione giuste e severe. Le autorità competenti faranno sicuramente il proprio dovere.