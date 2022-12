Vicario: «Ricordo esordio Inter-Cagliari, parata su Eriksen anche fortunata»

Vicario ricorda l’esordio in Serie A, Inter-Cagliari. Il portiere dell’Empoli non dimentica la grande parata su Eriksen, a detta sua anche un po’ fortunosa

INDIMENTICABILE − In collegamento su Serie A Talks sul canale YouTube di Dazn, è intervenuto Guglielmo Vicario: «Esordio Inter-Cagliari? Su Christian Eriksen anche un po’ di fortuna, peccato per come poi è finita la gara. Ci servivano punti ma era l’Inter poi scudettata. Quella partita poi finì male per noi con la vittoria dei nerazzurri nel finale. Ma per me quell’11 aprile 2021 rimane una data indimenticabile».