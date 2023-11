Vicario: «Handanovic tra i miei modelli, leader silenzioso. L’Inter…»

Vicario, ex Empoli e oggi portiere titolare del Tottenham, ha raccontato qualcosa sui suoi riferimenti. L’ex Inter Samir Handanovic tra questi. Le sue parole a Radio Serie A RDS.

RIFERIMENTO − Guglielmo Vicario ha come modello un ex Inter: «Quando ero piccolo, andavo allo stadio a vedere l’Udinese. Ero fissato sul fatto di arrivare allo stadio in tempo per vedere il riscaldamento dei portieri e quindi di Handanovic e di vedere qualsiasi cosa facesse prima e dopo l’ingresso in campo. Penso che la grande carriera che ha fatto sia, anche, stata merito della sua leadership: a volte anche silenziosa; bastava uno sguardo per dare rispetto e credibilità ai suoi compagni».

SERIE A − Vicario sul campionato italiano: «Mi piacciono molto le squadre che non hanno paura di prendersi il confronto con l’avversario. L’Inter in modo con gli interpreti che ha, anche lo stesso Milan è bellissimo da guardare».