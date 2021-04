Vicario – portiere del Cagliari -, intervenuto come ospite al podcast “Il Cagliari in diretta” sulle frequenze di Radiolina, racconta il rapporto speciale che lo lega al capitano e numero 1 dell’Inter. Il suo idolo, Handanovic

HANDANOVIC MITO – L’ottima prova contro l’Inter a San Siro per il momento gli è valso il ruolo da titolare tra i pali del Cagliari ma il talento di Guglielmo Vicario non è mai stato in discussione: «Sono cresciuto a Udine con il mito di Samir Handanovic. Ho avuto la fortuna di ammirarlo quando ero abbonato all’Udinese. Avevo l’abbonamento allo stadio e avevo questa infatuazione sportiva per Handanovic. E l’ho sempre portata avanti. Credo che sia uno dei migliori del ruolo. Se devo indicare uno a cui mi posso aspirare, direi lui. La maglia? Gliela chiesi all’andata, tramite un favore a Paolo Orlandoni (preparatore dei portieri del Cagliari, ndr). Sicuramente è la maglia più importante che ho. A primo impatto è una persona molto equilibrata, sempre molto pensierosa. Non c’è stata grande possibilità di parlare, ma già essermi avvicinato a lui, e avergli detto che a Udine andavo a vederlo alle partite e agli allenamenti, per me è stata una grande emozione». Queste le parole di Vicario, classe ’96 con un passato tra le fila dell’Udinese, categoria Primavera.