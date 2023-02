Vicari: «Ritrovato Esposito cresciuto! Sempre stato forte, non si discute»

Francesco Vicari, difensore del Bari e compagno di squadra di Sebastiano Esposito, in un’intervista su TeleBari ha parlato del suo compagno di squadra che ritrova dopo la SPAL.

RITROVATO – Francesco Vicari parla dell’attaccante in prestito dall’Inter, Sebastiano Esposito, che ritrova al Bari dopo l’esperienza alla SPAL: «A Ferrara abbiamo giocato insieme sei mesi, ovviamente era molto più giovane e ora l’ho ritrovato molto più cresciuto sia a livello fisico che mentale. Ora è molto più inquadrato come persona, ma come qualità non si discute. È sempre stato forte, mi aspettavo questo suo inizio positivo».

Fonte: Tele Bari