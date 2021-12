Vezzali: «Tampone per i vaccinati? Governo vuole tutelare la salute»

Sta prendendo sempre più piede l’ipotesi che per accedere allo stadio, anche le persone vaccinate debbano ricorrere al tampone. Valentina Vezzali, a margine della consegna dei Collari d’Oro all’Auditorium Parco della Musica di Roma, ha parlato in merito.

SALUTE – Gli stadi sono tornati a riempirsi e il tifo a riscaldare la Serie A. Le ipotesi, visto l’aumento dei casi di Covid-19, sono due: tamponi per le persone vaccinate oppure chiusura degli stadi. Ecco le parole del sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, in merito. «Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura. Il governo vuole tutelare la salute di ogni cittadino».