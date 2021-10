Vezzali: «Derby di Milano Milan-Inter con capienza massima? Perché no!»

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 a Milano ha risposto alla domanda sulla possibilità di riempire lo stadio San Siro al 100% per il prossimo Derby tra Milan-Inter

CAPIENZA MASSIMA − Il graduale ritorno alla normalità si sta avvicinando anche all’interno degli stadi. Dopo il 50% iniziale, si è arrivati nelle scorse ore al 75%. Come sostenuto anche da Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, nelle prossime settimane si potrebbe arrivare anche al 100% (vedi dichiarazioni). In attesa di ciò, la stessa dirigente del Coni ha risposto alla domanda sulla possibile apertura totale già per il 7 novembre quando sarà in programma il Derby di Milano tra Milan-Inter con un ottimista: «Perché no!».