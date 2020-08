Vertonghen, parla l’agente: “Inter, Roma e Napoli? Il Benfica lo ha convinto”

Jan Vertonghen, svincolatosi dal Tottenham, ha scelto il Portogallo come sua prossima meta, in particolare il Benfica, firmando un contratto di tre anni (vedi articolo). Su di lui erano interessate anche Inter e Roma, ma il suo agente Tom De Mul, attraverso il portale belga Sporza, ha chiarito la situazione.

AL BENFICA – Il procuratore di Jan Vertonghen ha parlato della sua nuova esperienza al Benfica: «Jan Vertonghen al Benfica? È andato tutto bene. Il contatto con il Direttore Generale Tiago Pinto e il Direttore Tecnico Rui Costa è durato po’ di settimane. Il Benfica lo ha convinto, c’erano anche altri club interessati e Jan (Vertonghen, ndr) ha dato priorità a loro. Gli offrono stabilità e continuità, soprattutto con i tre anni di contratto, questo è stato fondamentale per la carriera di Jan…».

INTERESSE IN SERIE A – Poi ha chiarito riguardo l’interesse di alcuni club interessati a Vertonghen, tra questi anche l’Inter: «Ci sono stati contatti anche con Inter, Roma e soprattutto Napoli, dove a un certo punto stava diventando molto concreto. Ma quei 3 anni di contratto offerti dal Benfica sono stati molto importante, così come il fatto di poter giocare in UEFA Champions League. Certo, all’inizio il Benfica non era la prima opzione per Jan, ma poi ha cominciato a pensarci sempre di più».

