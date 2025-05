Verratti snobba l’Inter: «Contento per il Psg, spero vada bene il 31»

Verratti, ex centrocampista del Psg, tiferà per i parigini contro l’Inter nella finalissima di Champions League che si terrà a Monaco.

RIMANE “PARIGINO” – Tra i tanti vip presenti al Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 anche l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain l’italiano Marco Verratti. Il centrocampista, oggi all’Al-Arabi, non ha dubbi su chi tiferà sabato prossimo. Ovviamente non può cancellare il suo passato al Psg, nonostante sia italiano. Le sue parole: «Sono molto contento per il PSG, andrò allo stadio a vedere la partita perché penso che queste siano cose che tutti dovrebbero godersi. Non vedo l’ora, non vedo davvero l’ora che arrivi il 31 maggio e spero che vada bene per il Paris».