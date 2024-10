Il Verona vince in rimonta col Venezia, non basta il gol di Oristanio

Vince 2-1 il Verona contro il Venezia nel derby veneto della settima giornata di Serie A. Illusorio il gol di Oristanio ad inizio partita.

RIMONTA E VITTORIA – Al Bentegodi va in scena l’anticipo del venerdì sera di Serie A tra Verona e Venezia, seconda partita della settima giornata dopo la vittoria del Napoli contro il Como. Si tratta peraltro del secondo derby di regione di questo turno, domenica alle 15 il derby dell’Emilia tra Bologna e Parma. Match vivo sin da subito, tant’è che dopo due minuti Gaetano Oristanio, giocatore in prestito dall’Inter, sblocca il match sfruttando una spizzata di Svoboda sul corner di Nicolussi Caviglia. Ma il Verona reagisce immediatamente: prima con Lazovic, che da due passi mette al lato di testa e poi all’8′ con Tengstedt, bravissimo nel duettare con Mosquera per poi calciare al volo alle spalle di Joronen. Il giocatore danese un minuto dopo sfiora pure il raddoppio. Il Venezia si riaffaccia in avanti al 18′ con Haps, che servito bene da Candela spara altissimo. Otto minuti più tardi clamorosa occasione per Doumbia, che tira in curva un rigore in movimento. Nella ripresa, meno occasioni ma sempre gran ritmo. Al 51′ pericoloso colpo di testa sottoporta di Magnani, fuori di poco. Al 63′, bell’azione di Candela che mette al centro, ma bravo Ghilardi a scivolare in angolo salvando i suoi. All’81’, il Verona fa 2-1: calcio d’angolo e spizzata di Kastanos. E l’impacciato Joronen se la mette dentro da solo.

Verona-Venezia 2-1

2′ Oristanio (VEN), 8′ Tengstedt, 82′ autogol Joronen