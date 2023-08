Verona, tre gol e tutto facile in Coppa Italia contro l’Ascoli

Vittoria per niente sofferente per il Verona che vince in casa 3-1, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

TUTTO IN DISCESA – Vince il Verona in Coppa Italia contro l’Ascoli, tutto facile per gli uomini allenati da Marco Baroni. Sblocca la partita Mboula dopo appena due minuti. Al 39′ Forte pareggia i conti, ma prima della fine del primo tempo Dawidowicz riporta il risultato in favore dei padroni di casa. Al 47′ del secondo tempo Djuric chiude definitivamente i conti da calcio di rigore.