Verona, primi 3 punti: 2-1 alla Sampdoria. Decisivo un nuovo acquisto!

Il Verona ha ospitato la Sampdoria al Bentegodi nel match valevole per la quinta giornata di Serie A (vedi LIVE Serie A). I gialloblù centrano la prima vittoria in campionato battendo i blucerchiati 2-1. Decisivo Doig, nuovo acquisto dei veneti

PRIMA VITTORIA – Il Verona di Gabriele Cioffi conquista la sua prima vittoria in Serie A al Bentegodi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. I padroni di casa vanno inizialmente sotto al 40′ quando Caputo sigla un gran gol portando i blucerchiati sullo 0-1. La reazione del Verona non si fa attendere ed è anche veemente. Succede tutto negli otto minuti finali del primo tempo: al 44′ una sfortunata autorete di Audero pronta i veneti sull’1-1 e appena quattro minuti dopo arriva anche il 2-1 messo a segno dal nuovo acquisto Doig. Lasagna sfiora anche il 3-1 sbagliando clamorosamente a porta vuota. Il match termina sul risultato di 2-1 per il Verona che conquista dunque i primi 3 punti della nuova stagione di Serie A.