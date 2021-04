Il Verona perde i pezzi in vista dell’Inter: anche Sturaro fuori

Il Verona questa sera ha perso 1-2 in casa con la Fiorentina, nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A (vedi articolo). L’Hellas, in aggiunta, non avrà Sturaro domenica contro l’Inter.

TANTI ASSENTI – Il Verona domenica alle 15 sfiderà l’Inter senza Stefano Sturaro. Il centrocampista ex Juventus ha ricevuto un’ammonizione nel primo minuto di recupero della partita persa stasera contro la Fiorentina: era in diffida, scatta la squalifica. Da capire se Ivan Juric potrà recuperare Federico Ceccherini e soprattutto Miguel Veloso, entrambi fuori dai convocati per oggi. Nel caso in cui il portoghese, rimasto fuori per un problema al collo, non dovesse recuperare per la sfida del Meazza sarebbe quasi scontata la presenza di Adrien Tameze e Ivan Ilic come duo di centrocampo.