Un Verona-Parma soporifero, solo pari e sabato Chivu ospita l’Inter

Finisce 0-0 Verona-Parma, partita della trentesima giornata di campionato. Nel prossimo turno, ci sarà l’Inter per Chivu.

RETI INVIOLATE – Luci al Bentegodi per la partita delle 18.30 tra il Verona e il Parma: scontro diretto in zona retrocessione. Gli scaligeri sono quattordicesimi con 29 punti all’attivo, quattro in meno invece la squadra di Cristian Chivu. Il match è combattuto, con le due squadre che pongono la fisicità alla tecnica. La prima occasione della partita arriva al decimo minuto con Almqvist, che si accentra bene scaraventando poi col sinistro verso la porta di Montipò. Il pallone esce al lato ma non di molto. La risposta dei padroni di casa arriva dopo la mezz’ora e precisamente al 34′ con Sarr. Ma l’attaccante del Verona colpisce malissimo sottoporta, tant’è che il pallone si spegne addirittura in rimessa laterale. Al 39′, ci prova Mosquera ma come il compagno di reparto è poco preciso ed efficace. L’ultimo squillo del primo tempo arriva poi sui piedi di Bonny, che trova solo l’esterno della rete. L’attaccante, nell’ultimo turno prima della società, aveva realizzato un super gol contro il Monza. Nella ripresa, pochissime emozioni. Il primo tiro in porta arriva solamente all’82’ con Ondrejka. Al 95′ Tengsted spreca l’1-0. Il match termina dopo cinque minuti di recupero sul punteggio di 0-0. Nel prossimo turno, i ducali ospiteranno al Tardini l’Inter capolista.

VERONA-PARMA 0-0