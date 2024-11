Verona, parla Zanetti dopo lo 0-5 dell’Inter: «Non mi sento tradito!»

Dopo che il Verona ha deciso di andare in ritiro fino a data da destinarsi in seguito alla sconfitta in casa per 0-5 contro l’Inter, Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa per spiegare come sta vivendo la squadra questo momento.

NESSUN TRADIMENTO – Paolo Zanetti duro in conferenza stampa, due giorni prima della sfida di campionato contro il Cagliari: «I giocatori non mi tradiscono quando non seguono le indicazioni, hanno un’interpretazione individuale di quel momento che porta a subire il gol contro l’Inter, come il fuorigioco contro l’Inter. I giocatori non vanno in campo senza sapere cose fare, semplicemente serve essere concentrati fino alla fine e fare le cose che si provano in settimana. Io non colpevolizzo nessuno, i giocatori sono tutti con me, altrimenti non sarei qui. Toglietevi dalla testa che i giocatori sono contro di me o il club, bisogna essere concentrati e prepararsi meglio, il ritiro ci aiuta in questo».

Verona in ritiro dopo lo 0-5 dell’Inter

BATOSTA – Zanetti prosegue in conferenza stampa: «Se il ritiro sarà servito o meno, lo sapremo venerdì. Contano i risultati e i fatti, cosa che stiamo facendo poco. Ci siamo tolti tutto della nostra vita privata per il bene dell’Hellas, i confronti ci sono stati, non è morto nessuno, sono cose normali che accadono se c’è del fuoco dentro e la voglia di ribaltare questa situazione in campo. Punizione è una parola sbagliata, ma abbiamo deciso di usare tutto il nostro tempo il Verona. Si riparte da zero in questo momento, la valutazione della settimana è determinante. Non tutti prendono il ritiro nello stesso modo, gli stranieri per esempio non sono abituati e ho dovuto spiegarglielo. Metterò in campo chi ha a cuore le sorti del club».