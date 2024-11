Il Verona non si rialza dopo l’Inter: per il Cagliari vittoria e sorpasso

Niente da fare per il Verona, che perde nuovamente dopo lo 0-5 subito dall’Inter. Il Cagliari vince 1-0 all’Unipol Domus.

VITTORIA E SORPASSO – All’Unipol Domus, scontro diretto in zona retrocessione tra Cagliari e Verona. I sardi arrivano al match con un punto in meno della formazione scaligera, che nell’ultimo turno hanno preso cinque gol dall’Inter al Marcantonio Bentegodi. Primo tempo abbastanza accesso e con buone occasioni. Il primo squillo della partita arriva subito al minuto sei, con il tap-in sottoporta di Mina, sul corner invitante di Augello. Pallone che esce di poco. Un minuto più tardi, altra occasione per il Cagliari e stavolta con Piccoli, che stacca bene su un altro gran traversone di Augello, ma la precisione non c’è. All’undicesimo arriva la risposta del Verona con Livramento, ma provvidenziale in chiusura Mina. Al 33′ l’occasione più grande per i sardi: corner di Augello e stacco imperioso di Zappa. Prodigioso intervento di Montipò. Il finale di partita però è di marca veronese: ci prova prima Tengstedt, il quale trova solo l’esterno della rete, e poi Lazovic, che liberato bene in area tira fuori. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: sia il Cagliari che il Verona provano a segnare. Pericolosi Lazovic e Suslov lato scaligero, Luperto tra i padroni di casa. Ma al 75′, il Cagliari la sblocca: scambio Adopo-Felici, cross a rimorchio di quest’ultimo e puntuale tap-in di Piccoli a sbloccare il match. Quinto gol stagionale per lui. All’87’, Felici sfiora il primo gol in Serie A con un’azione incredibile, para Montipò. Trenta secondi dopo, incredibile palla-gol con Obert che centra prima Monitpò e poi il palo. Il match finisce 1-0 a favore dei sardi, che sorpassano il Verona in classifica salendo a quota 14 punti.

Cagliari-Verona 1-0

75′ Piccoli