Verona-Lazio, Baroni passa l’esame da ex! Vittoria da Champions

La Lazio passeggia e vince contro il Verona con il risultato di 3-0. Al Bentegodi basta un minuto per capire l’andazzo della gara, ora Marco Baroni rivede la Champions League.

VITTORIA DA CHAMPIONS – La Lazio supera il Verona con il risultato di 3-0. Marco Baroni torna a respirare dopo le ultime settimane da incubo. I biancocelesti non ottenevano i tre punti dal 21 dicembre a Lecce, in seguito solo due punti in tre partite tra Atalanta, Roma e Como. La serata si sblocca grazie al colpo di testa di Gigot, che sfrutta al meglio il cioccolatino di Mattia Zaccagni da calcio d’angolo al primo minuto. Al 21′ Mateo Guendouzi manda in profondità Boulaye Dia, che in uno contro uno rientra sul sinistro tirando con precisione sul secondo palo. Raddoppio e partita già quasi chiusa alla metà del primo tempo. Nella ripresa è Tchatchoua a fare il regalo che cala il sipario al Bentegodi. Passa la palla verso il portiere ma non vede Dia alle sue spalle, che davanti a Montipò fornisce l’assist perfetto per il gol dell’ex di Zaccagni. La Lazio risale così al quarto posto superando la Juventus: 39 punti e -4 addirittura dall’Atalanta terza in classifica. Baroni pare poter raddrizzare la nave che aveva sbagliato rotta nelle scorse gare.