Verona-Inter, toto-regia: un posto per 3! Il favorito di Inzaghi – CdS

Vigilia di Verona-Inter e Simone Inzaghi è alle prese con un dubbio in regia. Tre giocatori si giocano la maglia dal primo minuto e ad oggi uno sembra leggermente favorito.

DUBBIO – Domani si parte. La Serie A ritorna in campo e la prima squadra a scendere in campo sarà proprio l’Inter, che se la vedrà contro il Verona al Bentegodi. I nerazzurri vanno a caccia del successo, dopo il pari prima della sosta con il Napoli. Un successo che garantirebbe almeno momentaneamente il primato in classifica. Simone Inzaghi è alle prese con un dubbio in regia. Hakan Calhanoglu ieri ha fatto gli esami, che fortunatamente hanno escluso lesioni. Oggi farà il provino decisivo per capire se sarà o meno della partita. Dunque, anche lui, potrebbe rientrare comunque tra gli indiziati per scendere in campo dall’inizio in Verona-Inter. Gli altri due sono Piotr Zielinski e Kristjan Asllani.

Verona-Inter e il dubbio in regia di Inzaghi: in due pronti

IL FAVORITO – Sia Zielinski che Asllani possono comunque prendere il posto in regia di Calhnaoglu, nel caso in cui l’Inter volesse preservarlo per far fronte all’insidiosa gara di Champions League contro il Lipsia. Il polacco ha già giocato in quel ruolo contro la Juventus, segnando una doppietta su rigore. L’albanese è invece il sostituto designato del turco. Con la Nazionale albanese ha fatto 180′, ma con l’Inter non vede campo in Serie A dal lontano 22 settembre, derby con il Milan perso 2-1. La rifinitura di oggi sarà decisiva. Ma, come racconta il Corriere dello Sport, al momento è proprio Asllani il candidato principale per scendere dall’inizio in Verona-Inter.

