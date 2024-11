Verona-Inter, la probabile formazione di Zanetti: verso il 4-2-3-1!

Verso Verona-Inter, match valido per la tredicesima giornata di campionato. Paolo Zanetti riflette sull’undici da schierare. La probabile formazione di Verona-Inter.

SFIDA – Vigilia della partita tra Verona e Inter, match valido per la tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri sfidano il Verona di Paolo Zanetti, che in casa è sempre una squadra molto ostica. Gli scaligeri, infatti, hanno raccolto la maggior parte delle vittorie in casa: 3 su 4. E adesso proveranno lo scherzetto anche all’Inter, dopo aver rifilato tre gol a Napoli e Roma. Zanetti non avrà il suo mediano a centrocampo Ondrej Duda, il quale si è infortunato in Nazionale. Al suo posto, ci sarà Reda Belahyane. Il giovane franco-marocchino piace tanto proprio alla dirigenza nerazzurra.

Verona-Inter, probabile formazione: ci sarà Belahyane

PROBABILE – Zanetti dovrebbe puntare ad un 4-2-3-1. Come raccontano i colleghi di Sport Mediaset, il tecnico scaligero, che tra poco terrà la conferenza stampa della vigilia, proverà ad affrontare i nerazzurri con tre trequartisti dietro a Tengstedt. Occhio dunque alla qualità di Suslov e Harroui, nonché alla velocità dell’infinito Darko Lazovic. In mediana, il talentuoso Belahyane dovrebbe coadiuvare con Serdar, autore di un fantastico ma alla fine inutile gol a Firenze nell’ultimo turno. La probabile formazione per Verona-Inter:

(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.