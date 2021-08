Verona-Inter, Inzaghi specialista di rimonte: cambi ancora una volta decisivi

In Verona-Inter, Simone Inzaghi si è dimostrato ancora una volta uno specialista in rimonte, tradizione che porta dietro sin dai tempi della Lazio. I cambi sono stati decisivi per il tecnico.

DECISIVI – Anche cambiando panchina, Simone Inzaghi risulta essere uno specialista in rimonte, proprio come ai tempi della Lazio. In realtà l’Inter è sempre rimasta in pieno controllo della partita, soprattutto i primi quindici minuti prima dell’erroraccio di Handanovic. Poi il Verona ha preso piede e soprattutto fiducia, ma senza mai essere pericoloso. L’Inter continua a creare e i cambi per Simone Inzaghi sono una manna dal cielo, soprattutto l’ingresso di Arturo Vidal. Il cileno alza il ritmo della manovra ed è decisivo in occasione del gol dell’1-2 con l’apertura per Darmian.