Verona-Inter, Inzaghi può sorprendere con un ritorno inatteso dal 1′!

In Verona-Inter Simone Inzaghi potrebbe giocare sull’effetto sorpresa. Alla vigilia della trasferta arriva una novità di formazione, con probabile rilancio dal primo minuto.

VALUTAZIONI – Alla vigilia di Verona-Inter, che si disputerà alle ore 15.00 di domani allo Stadio ‘Marcantonio Bentegodi’, non mancano le sorprese. La formazione di Simone Inzaghi per la tredicesima giornata di campionato sembrava ormai quasi del tutto consolidata, ma l’ultima seduta di Appiano Gentile cambia tutte le carte in tavola. Non è detto, infatti, che sia l’undici ideale nerazzurro a scendere in campo per la trasferta veneta e non solo per via dell’assenza di Hakan Calhanoglu. Mister Inzaghi, infatti, sarebbe intenzionato a qualche rotazione, con una mossa inattesa per Verona-Inter.

Verona-Inter, nuovo ballottaggio a centrocampo per Inzaghi!

LA SORPRESA – La novità di Kristian Asllani in cabina di regia potrebbe non essere l’unica di Verona-Inter, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. È in corso, infatti, un ballottaggio per la fascia destra, dove non è assicurata la presenza del solito titolare Federico Dimarco. L’impiego di quest’ultimo con l’Italia nel corso della sosta per le Nazionali e il recupero di Carlos Augusto pone Inzaghi di fronte a un scelta. Il brasiliano, dunque, dopo circa un mese di stop potrebbe tornare in campo direttamente dal primo minuto. A questo, poi, si aggiungono anche le valutazioni legati al prossimo e vicinissimo impegno nerazzurro, contro il Lipsia in Champions League. Una panchina in Verona-Inter potrebbe garantire riposo e freschezza a Dimarco in vista di martedì, nonché nuovi e importanti minuti nelle gambe per Carlos Augusto, fermo da troppo tempo.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi